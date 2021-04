Premio “EPSA 2021”, candidature aperte fino al 3 maggio 2021

Lo European Institute of Public Administration (EIPA), in collaborazione con diversi Stati Membri, fra cui l’Italia, ha lanciato l’edizione 2021 del “Premio EPSA”, che riconosce e promuove le migliori esperienze e i progetti innovativi delle amministrazioni pubbliche europee.

“Building a Better Europe for Citizens” è il tema di questa edizione, nella quale sono state individuate tre categorie tematiche per la presentazione delle esperienze, in linea con le priorità dell’UE:

Digital Public Administration

Green Public Administration

Innovative Public Administration

La partecipazione al premio è aperta alle amministrazioni pubbliche che operano a livello europeo, nazionale, regionale o locale. La scadenza per la presentazione delle candidature è il 3 maggio 2021.