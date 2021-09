Premio OpenGov Champion 2021: più tempo alle amministrazioni

Il 1° settembre 2021, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha bandito la quinta edizione del Premio OpenGov 2021,dedicato alle amministrazioni pubbliche. Per consentire ad un maggior numero di amministrazioni di partecipare, il termine ultimo per inviare le candidature è stato prorogato al 30 settembre. Le amministrazioni interessate a candidare le iniziative che rispondono ai criteri contenuti nel bando di partecipazione possono compilare online la domanda di candidatura, disponibile a fine pagina. Con l’istituzione del Premio, il Dipartimento della Funzione Pubblica vuole riconoscere, valorizzare e premiare ogni anno le prassi più virtuose ispirate ai principi fondanti dell’amministrazione aperta, organizzati in tre categorie:

-trasparenza amministrativa;

-partecipazione e accountability;

-cittadinanza e competenze digitali.

Considerata la rilevanza del Premio OpenGov Champion nel contesto nazionale, le amministrazioni vincitrici avranno inoltre la possibilità di concorrere a ricevere il Premio Nazionale per l’Innovazione , patrocinato dalla Presidenza della Repubblica Italiana.

Fonte: Dipartimento della funzione pubblica