Presupposti temporali della proroga del permesso di costruire

In tutte le ipotesi di cui all’art. 15 t.u. edilizia, la proroga della efficacia del permesso di costruire richiede sempre la presentazione di una istanza antecedentemente alla scadenza del titolo.

​​​​​​

Ha chiarito la Sezione che, nella vicenda in rassegna, la proroga andava comunque richiesta prima della decorrenza del termine ultimo per la fine dei lavori e l’Amministrazione comunale, ove sussista un provvedimento dell’autorità giudiziaria che aveva determinato la sospensione dei lavori, non avrebbe potuto rigettare l’istanza (Cons. Stato, sez. IV, n. 2078 del 2020).