Primo bando per assegnazione diretta al Terzo settore di beni confiscati alla criminalità

Con la pubblicazione on line del bando per l’assegnazione diretta a titolo gratuito a enti e associazioni del privato sociale di beni confiscati in via definitiva alle mafie, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) dà il via a una nuova modalità di assegnazione che vede protagonisti gli enti senza scopo di lucro del cosiddetto Terzo settore.

Gli enti e le associazioni interessati dovranno elaborare progetti con finalità sociali incentrati sui beni confiscati messi a bando, che saranno assegnati a titolo gratuito secondo modalità e criteri trasparenti e partecipativi. Sono oltre 1.000 i lotti individuati in questo primo avviso pubblico, per un totale di 1.400 particelle.

Le domande di partecipazione all’istruttoria pubblica per l’individuazione degli enti assegnatari possono essere presentate entro il 31 ottobre 2020.

L’avviso pubblico e la modulistica relativa sono disponibili sul sito dell’Agenzia nazionale.