Progettare, sviluppare ed erogare servizi pubblici digitali: aperte le iscrizioni al corso pilota

Il programma si rivolge ai team multidisciplinari che operano nelle pubbliche amministrazioni e nelle loro in house e fornisce elementi teorici e pratici per una visione complessiva dell’intero processo, evidenziando kit e soluzioni già a disposizione delle pubbliche amministrazioni grazie al lavoro di Designers Italia e Developers Italia. Una sessione ad hoc è dedicata alle modalità di accesso e partecipazione alla community di scambio di esperienze e buone pratiche.

Il corso, disponibile ai primi 100 iscritti, si svolgerà online dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di martedì 15 giugno, martedì 22 giugno, martedì 6 luglio, martedì 13 luglio.

Informazioni e registrazioni sul portale Eventi PA: Progettare, sviluppare ed erogare servizi pubblici digitali

Si tratta della seconda iniziativa pilota avviata dal Dipartimento per la trasformazione digitale, AgID e Formez PA, dopo quella dedicata alla progettazione e realizzazione del sito web di un Comune, ancora in corso di svolgimento fino all’8 giugno. Entrambi i corsi verranno riprogrammati in autunno e aperti ad una platea più ampia, migliorati sulla base dei feedback e delle osservazioni dei partecipanti di queste edizioni.

Anche questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività del Progetto “Informazione e formazione per la transizione digitale “Italia Login – la casa del cittadino”, Linea 1. Gestione della trasformazione digitale” a valere sul PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

Fonte: AGID