‘Progetti PINnQUA – Primi Risultati’: a Roma il 13 aprile 2022 con il Ministro Giovannini

Il Ministro Enrico Giovannini parteciperà il prossimo 13 aprile alle ore 15,30, all’iniziativa ‘Progetti PINqUA – Primi Risultati’, organizzata dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili in collaborazione con il Museo Maxxi di Roma. Nel corso dei lavori sarà illustrato il Rapporto sui risultati al primo trimestre del 2022 del Programma innovativo nazionale sulla qualità dell’abitare, finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e verranno anche presentati alcuni progetti, selezionati dall’Alta Commissione per la Qualità dell’Abitare, particolarmente significativi per gli obiettivi del Programma, che sono la riduzione del degrado delle periferie, l’efficientamento dell’edilizia residenziale pubblica e la rigenerazione urbana.

Fonte: MIMS