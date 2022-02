Martedì 22 febbraio alle ore 11.00 si svolgerà il workshop online dal titolo “Il Lavoro Agile, una via per l’inclusione e la parità”, che conclude la seconda fase del progetto “Lavoro agile per il futuro della PA”, cofinanziato dal PON Governance e Capacità istituzionale 2014/2020, attuato dal Dipartimento per le pari opportunità.

L’evento sarà un’occasione di discussione e confronto sull’importanza di utilizzare la modalità del lavoro agile non solo come strumento organizzativo ma come opportunità per favorire il cambiamento culturale e l’innovazione, l’inclusione e la partecipazione. Inoltre, offrirà un momento di riflessione e condivisione sugli aspetti più salienti del progetto.

È possibile seguire in diretta l’evento tramite il canale Facebook del progetto “Lavoro agile per il futuro della PA” e tramite piattaforma Zoom, inviando il modulo iscrizione attraverso il seguente link:

https://variazioni-info.zoom.us/meeting/register/tZUvf-Cgrz0iHtzUU7d1mY9bcCISAAtz4JIh

Per maggiori approfondimenti sul progetto www.amministrazioneagile.it