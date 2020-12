Progetto PiacenzUp! per la competitività e lo sviluppo territoriale

Con la deliberazione della Giunta regionale dell’Emilia-Romagna n. 1357 del 12/10/2020 è stato approvato l’Invito a presentare manifestazioni di interesse nell’ambito dell’Attività 5.1 del programma triennale Attività produttive 2012-2015 – Sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività del territorio”. Invito che ha l’obiettivo di promuovere dal basso processi d’innovazione e diversificazione dei sistemi produttivi locali, al fine di generare e ampliare le opportunità di creazione di nuova occupazione e di assorbimento della disoc cupazione. Nell’ambito di tale invito, il Comune di Piacenza ha presentato, in qualità di Capofila, una proposta progettuale denominata “PiacenzUp!”, finalizzata alla realizzazione di una struttura d’incubazione e accelerazione d’imprese e start-up e di un laboratorio d’innovazione integrato con il Tecnopolo di Piacenza, complementare a esso, che diffonda know-how sulle opportunità di trasformare in nuovi prodotti e servizi le possibilità presenti sul mercato internazionale o emergenti da laboratori universitari e/o industriali, e che sperimenti nuovi modi di lavorare in grado di aumentare la produttività delle imprese e ne accelerino lo sviluppo organizzativo e gestionale.

Gli altri soggetti proponenti, oltre al Comune di Piacenza capofila, sono Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza e Polo Territoriale di Piacenza- Politecnico di Milano. Il bando regionale completo è consultabile al link:

https://imprese.regione.emilia-romagna.it/Finanziamenti/ricerca-e-innovazione/sostegnoallo- sviluppo-delle-infrastrutture-per-la-competitivita-e-per-ilterritorio201d

REQUISITI DI AMMISSIBILITA’

Possono presentare manifestazioni di sostegno/appoggio gli enti/aziende/società/organismi impegnati sui temi della ricerca e dell’innovazione, le cui attività e il cui Statuto siano coerenti con le attività previste dal progetto e dall’Invito di cui alla DGR n. 1357/2020.

MODALITÀ E TERMINI DI ADESIONE

I soggetti interessati dovranno far pervenire le manifestazioni di sostegno/appoggio, tramite compilazione del modulo (disponibile a fondo pagina) firmato dal legale rappresentante, inoltrato tramite pec al seguente indirizzo: protocollo.generale@cert.comune.piacenza.it entro il termine del 4 dicembre 2020.

Qualora la dichiarazione riportasse la firma autografa del legale rappresentante, dovrà essere allegata altresì copia del documento d’identità in corso di validità. Con la presentazione delle suddette manifestazioni di sostegno/appoggio i soggetti richiedenti s’impegnano a condividere le finalità del progetto e, in caso di ammissione a finanziamento, a sostenerne, nelle forme indicate nella dichiarazione presentata, la realizzazione e a collaborare attivamente per la migliore riuscita dello stesso.

Fonte: Comune di Piacenza