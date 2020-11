Progetto SCALES: ciclo d’incontri per PA e imprese

Le nuove tecnologie – in particolare la blockchain e le DLT – come abilitatori di servizi digitali a valore aggiunto sullo scambio documentale, a partire dai dati della fatturazione elettronica. Questo l’ambizioso obiettivo del progetto SCALES (Supply Chain Architecture Leading to Enhanced Services), finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Connecting Europe Facility (CEF) al quale AgID partecipa come coordinatore di un gruppo di istituzioni e partner privati quali: Politecnico di Milano, UNINFO, InfoCert e Consorzio DAFNE. Il ciclo di incontri previsto – il primo si è già tenuto il 26 ottobre a cura del Politecnico di Milano – ha lo scopo di presentare il progetto SCALES e i suoi obiettivi. Come integrare l’intero ciclo dell’ordine di imprese e pubbliche amministrazioni? Attraverso l’implementazione di un’architettura service-oriented basata su Distributed Ledger Technology (DLT), che consente di integrare l’intero ciclo dell’ordine di imprese e PA garantendo l’accesso ai dati ai soli titolari e ai soggetti controllori.

Performance, scalabilità, sicurezza, protezione dei dati e certezza dell’identità dei soggetti sono i cardini del progetto, ma anche integrazione con il più ampio ecosistema di Acquisti Pubblici in Rete. In questo ambito, SCALES si focalizza inizialmente su servizi a valore aggiunto per il settore sanitario: la riconciliazione di fatture e pagamenti per i fornitori della PA e i grossisti e la pianificazione e il controllo della spesa sanitaria per le PA.

Il calendario degli incontri

26 ottobre 2020 ore 10:00 – 12:00 – Milano – Evento organizzato dell’Osservatorio Digital B2B POLIMI.

19 novembre 2020 ore 15.00 – 18.00 – Milano – Evento organizzato da UNINFO in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC) di Milano.

23 novembre 2020 ore 10.00 – 13.00 – Torino – Evento organizzato da UNINFO in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC) di Torino.

La data per la sede di Torino è ancora da confermare.

24 novembre 2020 ore 10.00-12.00 – Roma – Evento promosso da AgID che si svolgerà da remoto su piattaforma UNINFO gotomeeting.

Le richieste di partecipazione devono essere inviate via email all’indirizzo eprocurement@agid.gov.it indicando in oggetto “PROGETTO SCALES – SUPPLY CHAIN ARCHITECTURE LEADING TO ENHANCED SERVICES – Evento Roma”. L’evento è riservato a pubbliche amministrazioni e software house.

26 novembre 2020 ore 10.00 – 13.00 – Brescia – Evento organizzato da UNINFO in collaborazione con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili (ODCEC) di Brescia.

Fonte: Agid