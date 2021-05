Progetto Trasparenza dell’Anac

Pubblicato il terzo rapporto del ‘Progetto Trasparenza’ dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ‘Monitoraggio conoscitivo sulla “esperienza della trasparenza” – Survey per ONG, operatori e utilizzatori qualificati su criticità e punti di forza riscontrati nel sistema della trasparenza’. Il documento riporta gli esiti dell’analisi condotta sui riscontri a un questionario rivolto a un campione di organizzazioni, con protocolli d’intesa vigenti con l’Autorità, in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione, portatrici di una conoscenza e sensibilità di particolare rilevanza basata sulla quotidiana e concreta esperienza diretta.

Obiettivo della ricerca era capire se e come le organizzazioni del campione individuato utilizzano i contenuti che le amministrazioni e le società pubblicano nella sezione trasparenza dei loro siti internet istituzionali, quali sono i dati e documenti di maggiore interesse, quali le osservazioni e proposte a riguardo, quale è, e come potrebbe cambiare, il coinvolgimento dei portatori di interesse nelle pratiche di trasparenza attiva alla luce del contesto amministrativo e socio-economico in rapido mutamento.

In base ai riscontri al questionario sull’item relativo alla “utilità” delle sotto-sezioni di “Amministrazione Trasparente” emerge una valutazione positiva per tutte le sotto-sezioni e in termini generali per i relativi contenuti. La sotto-sezione che è stata maggiormente consultata e indicata dal campione come particolarmente rilevante e di maggiore interesse è “bandi di gara e contratti”, per la quale però è rappresentata una forte domanda di “open data” per il loro possibile riutilizzo. Tra le altre sotto-sezioni indicate come rilevanti si segnalano “organizzazione”, “consulenti e collaboratori”, bilanci” e “prevenzione della corruzione”, ed anche in questo caso le organizzazioni consultate si dimostrano interessate ai dati, che vorrebbero fossero resi disponibili in forma più standardizzata, aperta e rielaborabile.

I riscontri ottenuti, inoltre, unitamente agli altri raccolti nell’ambito del Progetto, ad una lettura di insieme consentono di cogliere in modo sistematico alcune convergenti tendenze che si sono affermate nella “pratica della trasparenza”, aspetti ricorrenti ed emblematici, nonché opportunità e criticità del sistema rappresentate da diverse tipologie di attori: sotto-sezioni di “Amministrazione/Società Trasparente” di maggior interesse, e importanza degli open data; tecnologie e modalità innovative di pubblicazione e rappresentazione di dati e documenti per progettare la trasparenza del domani; necessità di investire su cambiamento culturale e leva etica; trasparenza nel contesto emergenziale; necessità di aprire a maggiore partecipazione e coinvolgimento delle ONG; etc..