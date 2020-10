Programmazione 2021-2027: lo sviluppo della capacità amministrativa

L’azione pilota “anticipare lo sviluppo della capacità amministrativa in vista del periodo di programmazione 2021-2027” è stata avviata nel giugno 2018 per fornire il sostegno pratico di esperti della Commissione e dell’OCSE al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle autorità che si occupano quotidianamente di fondi dell’Unione Europea con l’obiettivo di sperimentare e sviluppare nuove soluzioni per rafforzare la capacità amministrativa nell’esercizio finanziario successivo al 2020.

Cinque i programmi coinvolti, “Infrastrutture di trasporto, ambiente e sviluppo sostenibile” in Grecia; il programma regionale Lubelskie in Polonia; il programma Estremadura in Spagna; “Competitività e coesione” in Croazia e “Regioni in crescita” in Bulgaria. La prima fase comprende l’identificazione di punti di forza e di criticità da affrontare attraverso un processo partecipativo che coinvolga le parti interessate e la preparazione di tabelle di marcia per affrontare i punti deboli con traguardi, obiettivi e scadenze. La seconda fase è invece di attuazione delle azioni messe in campo dalle tabelle di marcia.

Tutto questo nell’ottica di risultati definiti da 3 ambiti di sfida: gestione organizzativa e delle risorse umane, attuazione strategica del programma, condizioni quadro abilitanti.

Fonte: Agenzia per la Coesione territoriale