Proroga al 20 maggio 2022 per la presentazione dei progetti del Servizio Civile Universale

Il Ministro per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone, proroga la scadenza dell’avviso di presentazione dei programmi di intervento di servizio civile universale al 20 maggio 2022 ore 14.00, accogliendo una richiesta delle rappresentanze degli Enti di Servizio Civile Universale presenti in Consulta nazionale e del Presidente della Consulta stessa.

“E’ fondamentale garantire progetti di qualità, funzionali alla crescita umana ed esperienziale degli operatori volontari, attraverso una collaborazione proficua ed efficace con gli enti del servizio civile”. Commenta il Ministro Fabiana Dadone.

La proroga riguarda l’avviso pubblico, del 25 gennaio 2022, di presentazione dei programmi di intervento di Servizio civile universale per l’anno 2022, per progetti di servizio civile universale finanziati con le risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e con quelle appositamente stanziate dal PNRR, nonché la sperimentazione del servizio civile ambientale.

Fonte: Ministero per le Politiche Giovanili