Protezione Civile: come presentare la richiesta di contributo per le organizzazioni di volontariato

In attesa dell’approvazione dei nuovi criteri di ripartizione dei finanziamenti del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile in favore delle Organizzazioni di Volontariato per il triennio 2019-2021, secondo quanto previsto dal Codice di Protezione Civile (D.Lgs 1/18), le Organizzazioni di Volontariato interessate a presentare richiesta di contributo possono procedere utilizzando la modulistica relativa al precedente triennio, che può essere consultata e scaricata in questa sezione del sito del Dipartimento stesso.

Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri