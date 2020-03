Protezione civile: firmata l’ordinanza per gli aiuti ai Comuni

Il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha firmato ieri sera l’ordinanza che stanzia 400 milioni ai Comuni per la distribuzione di aiuti alimentari a chi ne ha bisogno. Come risulta dal testo finale il contributo per ciascun comune non può essere inferiore a 600 euro. L’80% del totale, 320 milioni, viene ripartito tra le amministrazioni in base alla popolazione, mentre il 20%, 80 milioni, viene distribuito in base alla differenza tra il reddito pro capite e il reddito medio nazionale.

I Comuni possono distribuire i 400 milioni stanziati dal governo per l’acquisto di buoni spesa – prevede l’ordinanza – utilizzabili per l’acquisto di generi alimentari o per comprare e distribuire direttamente generi alimentari e prodotti di prima necessità. Nel testo non viene specificato l’importo dei buoni spesa. L’ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari: viene data priorità a chi non sia già destinatario di altro sostegno pubblico (come il reddito di cittadinanza). Mentre per l’acquisto e la distribuzione dei beni ci si può avvalere di enti del terzo settore. O Comuni possono anche destinare all’acquisto di generi alimentari i fondi derivanti da eventuali donazioni, che possono confluire su conti correnti bancari appositamente aperti.

Da segnalare il commento del Sindaco di Bari e Presidente ANCI Antonio Decaro, all’interno di un’intervista a Il Fatto Quotidiano, riportata sulla pagina Facebook dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani: “I 400 milioni stanziati dal governo non risolvono i problemi dei Comuni italiani, ma sono importanti. È un fondo di resistenza, una misura di breve periodo per i generi alimentari che ci aiuterà per andare avanti per due o tre settimane. I Comuni possono gestirli per alimentare una macchina dell’assistenza che già funziona. Noi sindaci continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto, solo con qualche risorsa in più.” “Oggi è davvero il momento di stare uniti, finché non usciamo dall’emergenza sanitaria dovremmo stare tutti dalla stessa parte”.

Ecco i primi consigli utili ma non vincolanti per l’applicazione dell’ordinanza, in attesa delle linee guida nazionali: