Provincia di Perugia, 5 mln per le scuole dell’infanzia

La Task Force Edilizia Scolastica ha supportato i Comuni di Magione, Massa Martana e Umbertide in tutte le fasi degli interventi dalle procedure di gara per i lavori, alla fase di esecuzione con costanti sopralluoghi finalizzati ad accelerare l’attuazione degli interventi. Il progetto per il nuovo edificio scolastico, sito nel Comune di Magione, è stato definito con l’obiettivo di realizzare una struttura adeguata sotto il profilo della funzionalità, della fruibilità, delle prestazioni energetiche, delle caratteristiche tecniche e di risposta sismica. L’impostazione del progetto risponde ai principi di inserimento nel contesto ambientale con impatti minimi, e garantisce condizioni di benessere microclimatico, acustico e visivo.

Il secondo intervento riguarda la costruzione della nuova scuola per l’infanzia della frazione di Colpetrazzo, nel Comune di Massa Martana, la nuova scuola è realizzata con tecniche costruttive che assicurano la resistenza alle sollecitazioni sismiche, con la presenza di impianti tecnologici performanti che garantiscono la sicurezza dei bambini, degli insegnanti e di tutti gli utenti. Il plesso scolastico, sito nel Comune di Umbertide, è stato concepito con la volontà di creare una “città dei bambini”, la sala polivalente rappresenta la grande piazza, i corridoi le strade e le aule didattiche, le case. Il progetto riprende i concetti dell’architettura e dell’apprendimento secondo cui lo spazio dove si muove il bambino riveste un ruolo educativo fondamentale, dunque, la nuova scuola sarà un luogo a misura di bambino, centro di aggregazione in cui trovare la propria dimensione ed identità tra natura, volumetrie e giochi cromatici.

La Task Force Edilizia Scolastica svolge attività di presidio ed affiancamento agli Enti locali beneficiari di finanziamenti per interventi di riqualificazione del patrimonio di edilizia scolastica. Dal mese di novembre 2017 al 31 dicembre 2020 sono stati eseguiti 8.375 sopralluoghi presso 3.511 Enti, titolari di 5.757 interventi per un costo complessivo di 5,74 miliardi di euro. In questa sezione sono presentati alcuni interventi di edilizia scolastica presidiati dalla TFES e ritenuti particolarmente significativi, per ciascun intervento sono disponibili una scheda tecnica con i dettagli dei lavori eseguiti e alcune immagini”