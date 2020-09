Pubblicato in GU il Dpcm 7 settembre 2020: norme anti-Covid prorogate fino al 7 ottobre

Le norme anti-Covid-19 sono state prorogate dal Governo fino al 7 ottobre. Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm che proroga al 7 ottobre le misure precauzionali per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 contenute nel Dpcm 7 agosto 2020.

Nel dpcm, tra l’altro, viene specificato che, “ferma restando la ripresa delle attivita’ dei servizi educativi e dell’attivita’ didattica delle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonche’ al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2, elaborate dall’Istituto superiore di sanità”.

Inoltre si individua la dichiarazione per l’ingresso nel territorio nazionale da Paesi off limits per raggiungere “il domicilio/abitazione/residenza” di una persona anche non convivente, con la quale vi sia una comprovata e stabile relazione affettiva.

Il dpcm inserisce anche le nuove linee guida sul trasporto pubblico, sulla gestione di casi sospetti in aule universitarie e nelle scuole, sugli ingressi per ragioni indifferibili.