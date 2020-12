Pubblicato l’avviso del Programma di finanziamento per la promozione del trasporto scolastico sostenibile

Con avviso del 16 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 311 del 16 dicembre 2020 il decreto ministeriale n. 222 del 28 ottobre 2020, attuativo delle disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile di cui all’articolo 3 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141.

Il decreto stabilisce le modalità di finanziamento di progetti per la realizzazione o l’implementazione del servizio di trasporto scolastico per i bambini della scuola dell’infanzia statale e comunale e per gli alunni delle scuole statali del primo ciclo di istruzione con mezzi di trasporto ibridi o elettrici.

I progetti possono essere presentati da singoli Comuni, con popolazione superiore a 50.000 abitanti, interessati dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e/o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria.

Per ulteriori informazioni, cliccare sul link:

https://www.minambiente.it/pagina/programma-di-finanziamento-la-promozione-del-trasporto-scolastico-sostenibile