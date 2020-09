Puglia, accordo Regione/Anci per azione antiCovid

Il presidente di ANCI Puglia, Domenico Vitto, in rappresentanza dei Comuni pugliesi, lo scorso 9 settembre ha siglato con la Regione Puglia un protocollo dintesa finalizzato a promuovere azioni volte al contenimento della diffusione del contagio da Covid -19 sul territorio pugliese attraverso l’attività delle Polizie Locali. L’iniziativa si avvale di una dotazione finanziaria di 1,5 milioni di euro e si concretizzerà con la verifica del rispetto delle prescrizioni in materia di contrasto alla diffusione della pandemia e il controllo delle misure di profilassi per coloro che sono sottoposti a provvedimenti di isolamento fiduciario domiciliare.

In base all’accordo, la Regione Puglia s’impegna a ristorare gli oneri del trattamento economico, sulla base della retribuzione per il lavoro straordinario, spettante al personale di Polizia Locale per le ore di lavoro espletate in funzione di attività di contrasto alla diffusione del virus e al rispetto delle prescrizioni nazionali e regionali. Le stesse saranno erogate, previa istruttoria delle rendicontazioni da parte di apposito gruppo di lavoro misto Regione-ANCI Puglia, ai Comuni aderenti in proporzione alla popolazione residente per un coefficiente non superiore a euro 0.37 per abitante per ciascun Comune. I Comuni interessati dovranno inviare ad Anci Puglia – entro il 24 settembre – apposita richiesta di adesione al protocollo sottoscritta dal Sindaco e dal Comandante responsabile della Polizia Locale, con evidenza delle risorse umane (agenti ed ufficiali di P.L) da impiegarsi nelle attivitàpreviste. La richiesta deve essere trasmessa via e-mail a comuni@anci.puglia.it inserendo in OGGETTO: PROTOCOLLO INTESA ANCI – REGIONE PUGLIA PER CONTENIMENTO DIFFUSIONE CONTAGIO DA VIRUS COVID-19 .

Fonte: Anci Puglia