Quasi 160mila candidature per concorsi funzionari e SNA

Numeri ragguardevoli, in termini di partecipazione, per i concorsi nella Pa con procedura gestita da Formez e totalmente digitalizzata, grazie alla piattaforma ‘Step One 2019’, nonché prove informatizzate, come previsto dalle recenti norme del decreto Rilancio. Oltre 137mila candidature al concorso unico da 2.133 funzionari a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale III-F1 o categorie o livelli equiparati, nei ruoli di varie amministrazioni. E oltre 21mila candidati per l’ammissione di 315 allievi al corso concorso della SNA (Scuola Nazionale dell’Amministrazione) finalizzato al reclutamento di 210 dirigenti nelle amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, e negli enti pubblici non economici. Cifre cui si si aggiungono ben 29.146 ticket (richieste di assistenza) lavorati e chiusi. Concorsi più rapidi, snelli e soprattutto nuove competenze: il cambio di passo, infatti, si concretizza anche nel peso che quelle trasversali e manageriali assumono finalmente nel processo di selezione in seno alla Pubblica amministrazione. Una svolta, fortemente voluta dal ministro Dadone, che segna il rilancio della stagione del reclutamento, dopo anni di blocco del turn over, con l’obiettivo di proiettare la Pa verso le sfide del futuro.