A quattro anni dall’introduzione del FOIA il Dipartimento della funzione pubblica ha raccolto in un report i risultati e le tendenze emersi dall’attività di monitoraggio e massimazione della giurisprudenza in materia, promossa attraverso l’Osservatorio del Centro nazionale di competenza FOIA.

Il report sarà presentato oggi 6 maggio alle ore 15.00 nel corso del webinar “Quattro anni di FOIA. Presentazione del report: L’accesso civico generalizzato nella giurisprudenza 2017-2020”.

Verranno, in particolare, approfonditi e illustrati:

gli specifici profili sostanziali e processuali della disciplina dell’accesso civico generalizzato, con l’obiettivo di segnalare i principali orientamenti giurisdizionali e le eventuali divergenze;

i risultati dell’analisi quantitativa sulla produzione giurisprudenziale, con dati relativi al numero delle pronunce, ai rispettivi esiti, alla distribuzione territoriale, per anno e per organo giurisdizionale, nonché alle pubbliche amministrazioni coinvolte.

Il webinar sarà anche l’occasione per presentare la nuova struttura e veste grafica del sito web www.foia.gov.it, che mira a rendere ancora più agile l’accesso al sempre più ricco sistema di servizi e conoscenze sul FOIA che il Dipartimento mette a disposizione di amministrazioni e cittadini attraverso il progetto “Centro di competenza FOIA”, finanziato nell’ambito del PON Governance e capacità istituzionale 2014-2020.

Cuore centrale del nuovo sito è la sezione “Giurisprudenza” dell’Osservatorio che è stata progettata come un motore di ricerca avanzato che permette di consultare le sentenze per tribunale (Tar, Consiglio di Stato, Corte di giustizia UE), per anno e ancora più nello specifico per ambito, regione, sezione, numero. Anche i Pareri del Garante della privacy sono indicizzati per anno, numero e argomento.

Altra novità la sezione monitoraggio, con report, dati e infografiche dinamiche e navigabili sull’attuazione del FOIA prodotti del Centro nazionale di competenza.