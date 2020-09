Racket e usura nell’emergenza Covid-19, presentata la Relazione 2020

«Dal 1° gennaio a oggi abbiamo liquidato 19 milioni e 462mila euro circa». Ha esordito, il commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, Annapaola Porzio, presentando nella Sala stampa del Viminale la Relazione annuale sull’attività svolta nel 2020.

Il dato è stato comunicato dal prefetto nel suo ultimo giorno di responsabilità dell’ufficio, salutata, per l’occasione, dal ministro dell’Interno Luciana Lamorgese giunta in Sala stampa dopo aver partecipato all’assemblea pubblica di Confindustria.

«Proprio oggi» ha aggiunto la Porzio, «ne abbiamo liquidati 780mila». Nel 2020 il Comitato si è riunito 33 volte, in sostanza con cadenza settimanale e, a partire dal mese di marzo e quindi in periodo di lockdown, utilizzando collegamenti in videoconferenza. Quasi 1600 le posizioni esaminate, cui è seguita la deliberazione di concessione dei quasi 19,5 milioni di euro tra elargizioni, predominanti e mutui.

Fonte: Ministero dell’interno