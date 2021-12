Rapporto ASVIS 2021, “I territori e gli obiettivi di sviluppo sostenibile”

Pubblicata la 2° ediz. del documento “I territori e gli Obiettivi di sviluppo sostenibile”, il Rapporto ASVIS 2021 dedicato interamente ai territori del nostro Paese che raccoglie e analizza il posizionamento di regioni, province, città metropolitane, aree urbane e comuni rispetto ai 17 Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e alle politiche da implementare per rispondere alle sue sfide.

Il Rapporto è frutto di un confronto tra il Gruppo di lavoro sul Goal 11 “Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili”, l’Area ricerca, Referenti, Coordinatrici e Coordinatori degli altri gruppi di lavoro di Asvis.

I contenuti proposti fanno riferimento a informazioni disponibili a fine novembre e considerano la crescente importanza che l’aumento dei processi dedicati alla sostenibilità a livello territoriale sta riscuotendo, per il conseguimento dell’Agenda 2030 a livello nazionale, e le opportunità offerte dal Piano nazionale di ripresa e resilienza come occasione per aiutare l’Italia a superare gli effetti della crisi sanitaria in corso dal punto di vista di una maggiore sostenibilità economica, sociale, ambientale e istituzionale.

Tra i contenuti: i bandi del Ministero della transizione ecologica (MITE); il coinvolgimento delle Province e Città Metropolitane nella definizione di Strategie e Agende per lo sviluppo sostenibile.

Un intero capitolo (cap. 3) è dedicato alle politiche per il Sud e quindi alle attività svolte a cura dell’Agenzia per la coesione territoriale; inoltre viene affrontata la dimensione territoriale delle politiche di coesione verso il nuovo Accordo di partenariato 2021-2027, le aree interne e la montagna e i programmi per la rigenerazione urbana.