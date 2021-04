Rapporto OCSE: l’efficienza della Pa è la chiave per la ripresa dell’Italia

scheda sull’Italia del report (EN) ‘Going for Growth 2021. Shaping a Vibrant Recovery’. “Un’offerta efficace di istruzione, servizi pubblici di promozione dell’impiego e politiche di attivazione dei servizi in materia di istruzione, può contribuire a mitigare i divari tra domanda e offerta di competenze e lavoro, in particolar modo per i giovani e per i lavoratori più vulnerabili”, suggerisce l’Ocse, secondo cui “l’efficienza della Pubblica amministrazione è priorità essenziale per la ripresa.” “La crisi rischia di far calare ulteriormente i tassi di occupazione, già bassi, e di rafforzare le diseguaglianze, soprattutto per chi ha uno scarso livello di competenze e un basso livello di formazione continua” – lo scrive l’Ocse nella(EN) ‘Going for Growth 2021. Shaping a Vibrant Recovery’. “Un’offerta efficace di istruzione, servizi pubblici di promozione dell’impiego e politiche di attivazione dei servizi in materia di istruzione, può contribuire a mitigare i divari tra domanda e offerta di competenze e lavoro, in particolar modo per i giovani e per i lavoratori più vulnerabili”, suggerisce l’Ocse, secondo cui “l’efficienza della Pubblica amministrazione è priorità essenziale per la ripresa.”

BRUNETTA: “EFFICIENZA PA CHIAVE PER LA RIPRESA, NON CI SONO PIÙ ALIBI”

“Nella scheda sull’Italia dal rapporto ‘Going for Growth 2021’ l’Ocse scrive a chiare lettere che l’efficienza della Pa è priorità essenziale per la ripresa” – dichiara il ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. “Ne siamo talmente convinti – aggiunge – che vanno in questa direzione tutte le riforme che abbiamo già varato e quelle che approveremo nelle prossime settimane, dai concorsi alle semplificazioni. Non ci sono più alibi e non c’è più tempo, i paladini dell’immobilismo se ne facciano una ragione. Lo dobbiamo a cittadini e imprese, che meritano servizi migliori, e a tutti i dipendenti pubblici che ogni giorno servono lo Stato con disciplina e onore”.