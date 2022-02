Rapporto quadrimestrale sul mercato dei contratti pubblici: II quadrimestre 2021

L’analisi comparata permostra un significativo incremento, in termini di importo, per le procedure ristrette nei settori ordinari, nonché un aumento degli affidamenti diretti sia nel settore ordinario che in quello speciale.

Analogamente, anche in termini di numerosità si osserva una rilevante crescita sia delle procedure ristrette che degli affidamenti diretti. Infine, si rileva che a livello di importo le procedure aperte e ristrette rappresentano ben il 73% circa rispetto al totale degli appalti, mentre le procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e gli affidamenti diretti rappresentano circa il 27%. La situazione si capovolge a livello di numerosità delle procedure, in quanto le procedure aperte e ristrette rappresentano il 23% circa degli appalti, laddove le procedure negoziate con o senza previa pubblicazione del bando e gli affidamenti diretti rappresentano il 77% circa.

Se in termini di procedure sono state principalmente utilizzate la procedura negoziata senza bando e l’affidamento diretto, in termini di importo la procedura aperta rappresenta quasi il 77% del valore complessivamente affidato, essendo questa utilizzata per gli appalti di maggiore importo.