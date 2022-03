“Reading (&) Machine”, al via il progetto digitale per riavvicinare le persone alla lettura

Il Politecnico di Torino ha lanciato il progetto Reading (&) Machine che sfrutta la realtà virtuale e l’intelligenza artificiale per riavvicinare le persone alla lettura. L’iniziativa, vincitrice del bando di Fondazione TIM “Facciamola Facile”, vede il coinvolgimento del centro SmartData@PoliTO del Politecnico di Torino in collaborazione con Università di Torino e Biblioteche civiche torinesi grazie al sostegno di Fondazione TIM: l’obiettivo è il coordinamento delle tecnologie di intelligenza artificiale e realtà aumentata per portare gli utenti a riscoprire la lettura considerata uno strumento indispensabile per accrescere le capacità cognitive.

Molti studi hanno dimostrato come leggere aumenti le capacità cognitive e stimoli creatività e immaginazione. Negli ultimi 2 anni Fondazione TIM è stata vicino al mondo della cultura dando il sostegno a progetti relativi al mondo del teatro, delle arti, della musica e infine della lettura,con il Progetto Reading (&) Machine. Il progetto esplora le opportunità che intelligenza artificiale, realtà aumentata e realtà virtuale offrono per riavvicinare le persone alla lettura, fruendo al contempo dei luoghi di lettura quali biblioteche e librerie, con una modalità innovativa e ibrida, coniugando reale e virtuale in una nuova sfida di accesso alla lettura. Si tratta di un innovativo meccanismo di esplorazione delle collezioni delle biblioteche e librarie che sfrutta sistemi di raccomandazione (recommendation systems) che già oggi suggeriscono quale contenuto, film, brano potrebbe essere di interesse per il fruitore. La sfida consisterà nell’adattare questi sistemi al mondo del libro fisico per potenziare ed arricchire l’esperienza della lettura.