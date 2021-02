Recovery Fund, OK dell’Europarlamento al regolamento sulla governance

Il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva le regole che governano il Recovery fund, il Recovery e Resilience Facility (Rrf). Il regolamento sugli obiettivi, il finanziamento e le regole di accesso al dispositivo europeo è stato approvato con una ampia maggioranza.

Un “passo storico”, una “opportunità unica da cogliere per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei”: questo il commento del commissario Ue per l’economia, Paolo Gentiloni, sull’approvazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza del Recovery fund da parte dell’Europarlamento. Il via libera giunto dal Pe, osserva Gentiloni in una nota, è un altro passo verso l’entrata in vigore del Rrf a metà mese. “Abbiamo fatto qualcosa d’impensabile solo un anno fa: la creazione di uno strumento fondato sul debito comune per raggiungere obiettivi condivisi. Per diversi mesi – aggiunge Gentiloni – la Commissione ha lavorato intensamente con i Governi per la stesura dei loro piani nazionali. Ora bisogna intensificare i nostri sforzi per essere sicuri di cogliere questa opportunità unica per cambiare le nostre economie per il bene di tutti i cittadini europei.

“Sconfiggere il virus grazie ai vaccini è essenziale. Ma dobbiamo anche aiutare i cittadini, le imprese e le comunità a uscire dalla crisi economica. Il Recovery and Resilience Facility porterà 672,5 miliardi di euro proprio per questo”. Afferma il presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, dopo l’ok del Parlamento Ue. Con il meccanismo si “investirà nel rendere l’Europa più verde, più digitale, più resiliente, a vantaggio di tutti a lungo termine – aggiunge von der Leyen – Accolgo con favore il voto positivo del Parlamento europeo quale passo importante verso l’attivazione del meccanismo Rrf”.

Fonte: Parlamento Ue