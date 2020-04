Reddito di Cittadinanza: possibile richiederlo tramite il sito INPS

Alla luce della necessità di limitare gli spostamenti delle persone per meglio fronteggiare l’emergenza sanitaria da COVID-19, con messaggio n.1681 del 20 aprile 2020, l’INPS ha valutato positivamente la possibilità di consentire ai cittadini di trasmettere la domanda di Reddito e Pensione di Cittadinanza anche attraverso il proprio sito internet istituzionale, come per tutte le richieste di prestazione che possono essere richieste all’Istituto, autenticandosi con PIN dispositivo, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.

È possibile accedere al servizio nella sezione “reddito di cittadinanza/pensione di cittadinanza” del sito www.inps.it.

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali