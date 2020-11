Reggio Emilia, arrivano 8 milioni di euro per il rinnovo della flotta di autobus con mezzi ibridi

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assegnato a Reggio Emilia oltre 8 milioni di euro per il rinnovo della flotta di mezzi del Trasporto pubblico locale (Tpl) che, nel corso dei prossimi mesi, potranno tradursi in un efficientamento delle prestazioni energetiche degli autobus cittadini.

“Grazie a questo finanziamento riusciamo a mandare in pensione mezzi ormai datati e inquinanti, spesso causa di rumori e vibrazioni fastidiose al loro passaggio e iniziamo la graduale conversione della flotta locale all’elettrico con l’acquisto in questa prima fase, entro il 2023, di 44 autobus ibridi di ultima generazione, che uniscono elettrico e metano, l’obiettivo è quello di rinnovare l’intera flotta con mezzi sostenibili e a basso impatto ambientale”, dice l’assessore alla Mobilità C. Bonvicini.

Il finanziamento di 8371 milioni di euro verrà utilizzato dal Comune di Reggio Emilia attraverso l’Agenzia per la Mobilità e la concessionaria del trasporto pubblico locale Seta, per mettere su strada mezzi meno inquinanti e migliorare le infrastrutture al servizio della mobilità pubblica cittadina.

Entro il 2023, data a cui i fondi sono vincolati, verranno acquistati nuovi autobus urbani ibridi che combinano metano e alimentazione elettrica e al contempo verrà realizzato un nuovo impianto di distribuzione del metano riservato al rifornimento dei mezzi. Il finanziamento contribuirà inoltre a perseguire gli obiettivi di lungo termine di rinnovo della flotta attraverso la completa dismissione del parco mezzi alimentati a Gpl, l’eliminazione degli autobus a gasolio euro 2 e il consistente abbattimento degli euro 3, la sostituzione dei mezzi delle linee minibù e delle linee di forza del Tpl urbano con mezzi elettrici e/o tranviari.

Questi interventi permetteranno di abbassare l’età media dei mezzi, fornendo ai cittadini autobus rinnovati, meno inquinanti e più comodi da utilizzare. Al contempo queste azioni consentiranno l’introduzione di tecnologie innovative compatibili, a partire dai bus a metano cng ibridi e bus a metano lng, promuovendo l’abbattimento progressivo delle emissioni climalteranti nel trasporto pubblico locale.

Fonte: Comune di Reggio Emilia