Reggio Emilia e Novellara si distinguono per il dialogo interreligioso

Le esperienze promosse dai Comuni di Reggio Emilia e Novellara e dalla Fondazione interculturale Mondinsieme di Reggio Emilia sul tema del dialogo interreligioso sono state scelte dal Consiglio d’Europa, nell’ambito del programma Intercultural Cities Program, per affrontare le complessità legate alla pluralità multiculturale e religiosa presente nei diversi territori, da qui nasce l’idea di un vademecum che rappresenta la prima pubblicazione tematica promossa dal Consiglio d’Europa per supportare le istituzioni pubbliche locali nella creazione di un dialogo efficace con le varie comunità religiose formali e informali.

La pubblicazione disponibile sul sito di Fondazione Mondinsieme in inglese, francese e arabo contiene linee guida e strumenti che, muovendo dalle esperienze concrete promosse in ambito locale, costruiscono strategie di governo per affrontare le complessità e fare del pluralismo religioso una risorsa a disposizione della collettività. Ad arricchire il manuale, gli interventi di esperti dei diversi ambiti, tra questi due voci di prestigio internazionale: la presidente di Fondazione Reggio Children-Centro Loris Malaguzzi Carla Rinaldi e il Prof. Alberto Melloni, chairholder della Cattedra Unesco sul pluralismo religioso, docente dell’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Attraverso le linee guida viene costruita una metodologia per il lavoro interreligioso, applicabile al contesto italiano e internazionale e al contempo Reggio Emilia, città multiculturale dalle consoldidate relazioni internazionali riafferma il valore della tutela e della valorizzazione delle libertà religiose e la centralità del dialogo interreligioso nell’azione di governo. Un impegno riconosciuto anche dall’ANCI che ha affidato a Reggio Emilia il compito di guidare una sottocommissione sul dialogo interreligioso, nell’ambito della Commissione Immigrazione.

Un cenno particolare dev’essere riservato al comune di Novellara che in questi ultimi anni è divenuto un crocevia di religioni e comunità che si sono organizzate insediando i propri luoghi di culto: il tempio Sikh, inaugurato nel 2000, e la nuova sede della comunità Hindu inaugurata a fine 2017. Nel 2016 l’Amministrazione comunale ha approvato il programma “Open cultures”, linee guida di sviluppo per le politiche interculturali, tra gli obiettivi l’impegno volto alla condivisione delle feste religiose che rappresentano ciò che di più caro hanno le Comunità e ne caratterizzano l’identità: la festa del Vaisakhi che, in aprile, porta in corteo nella piazza principale di Novellara oltre 10.000 fedeli e la fine del Ramadan che si festeggia insieme alle Comunità religiose, grazie ad un ricco programma culturale e musicale. È possibile scaricare la versione integrale del manuale al seguente link: http://www.mondinsieme.org/uploads/6/4/1/9/64191125/mondinsieme_pubblicazione.pdf

Fonte: Reggio Emilia