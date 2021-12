Reggio Emilia, nasce il quarto polo universitario dedicato al digitale

Tra l’Università degli Studi di Modena e Reggio, il Comune di Reggio Emilia, STU Reggiane Spa e Unindustria è stato raggiunto l’accordo per far nascere il quarto Polo universitario in città dedicato al digitale.

Con una nuova struttura di oltre 3000 mq. per 1.800 studenti, UNIMORE, il quarto Polo universitario in città dedicato al digitale, si prepara a concludere un percorso iniziato oltre 25 anni fa e che ha visto la progressiva riqualificazione di svariati immobili destinati all’alta formazione garantita dall’Università degli Studi di Modena e Reggio.

Il nuovo insediamento, i cui lavori inizieranno dopo la ratifica da parte del Consiglio Comunale, è destinato a ospitare 4 corsi di studi tutti dedicati al digitale stabilendo delle rilevanti sinergie con Unindustria; i lavori di riqualificazione termineranno nella primavera del 2023 e l’avvio dell’anno accademico 2023-2024 vedrà operativi i nuovi corsi. Maggiori informazioni sul sito di UNIMORE.