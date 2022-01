Reggio Emilia, parte l’iniziativa “Guida, Bevi, Perdi”

Una collaborazione per prevenire e contrastare l’incidentalità stradale causata dall’abuso di alcol e droghe finanziato tramite il “Fondo contro l’incidentalità notturna” istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. L’accordo rappresenta, riporta la nota del Palazzo del Governo, la formalizzazione dell’impegno assunto da prefettura e amministrazione comunale per la realizzazione di progettualità per l’ attività di prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale correlata fra alcol e droga.

Come previsto dall’avviso pubblico, l’ente comunale avrà la responsabilità della completa attuazione dell’intero intervento proposto che prevede 6 fasi: una campagna di comunicazione integrata con il coordinamento della prefettura e l’eventuale coinvolgimento dell’Amministrazione provinciale e degli altri comuni del territorio; l’attività di prevenzione, da svolgere in sinergia con il locale Ufficio scolastico e con i centri sociali del territorio con il supporto della prefettura; l’attività di controllo e contrasto alla guida in condizioni psico-fisiche alterate dall’assunzione di alcol o droghe, curata dalla Polizia locale con controlli e accertamenti e dalla prefettura per mezzo dell’attività sanzionatoria prevista dal Codice della strada; la quarta, la quinta e la sesta fase del progetto saranno rivolte alla creazione di una rete sociale sul tema della prevenzione, sperimentazione e contrasto all’incidentalità stradale.

Ne faranno parte anche le autoscuole con l’organizzazione di prove di guida sicura per i neo patentati e la Cooperativa Radio Taxi, con cui sarà attivato il progetto “Un taxi per amico”, con la stipula di convenzioni con i tassisti per l’attivazione di tariffe agevolate nelle ore notturne dei week-end, al fine di disincentivare l’uso di mezzi privati.