“Regio Stars 2021”, vota il progetto preferito

Anche quest’anno il concorso faro organizzato dal 2008 nell’ambito della politica di coesione ha superato il record di partecipazione all’edizione 2021; i premi sono diventati il marchio di eccellenza dei progetti finanziati dall’Unione europea, esemplari per la qualità che dimostra approcci innovativi e inclusivi allo sviluppo regionale. Tra le eccellenti 214 candidature pervenute da tutta Europa, una giuria indipendente ha selezionato 25 finalisti per i migliori progetti della politica di coesione, suddivisi in 5 categorie:

“Europa intelligente: accrescere la competitività delle imprese locali in un mondo digitale “

“Europa verde: comunità verdi e resilienti in contesti urbani e rurali”

“Europa equa: favorire l’inclusione e la non discriminazione”

“Europa urbana: promuovere sistemi alimentari verdi, sostenibili e circolari nelle aree urbane funzionali”.

“Rafforzare la mobilità verde nelle regioni: Anno europeo delle ferrovie”.

Presente anche l’Italia, con l’Emilia-Romagna, con “Digital Farming Specialist” (categoria 4 – Urban Europe), un progetto che mira a formare il profilo di “Esperto in gestione di sistemi di sostenibilità ambientale specializzato in agricoltura digitale”.

Tra gli ulteriori finalisti di RegioStars rientrano i progetti realizzati nelle Fiandre e Vallonia in Belgio, nella regione di Kaunas in Lituania, in Danimarca settentrionale, nella regione di Krapina-Zagorje in Croazia, nella Bassa Slesia in Polonia, nella regione del Centro in Portogallo, nonché progetti finanziati da diversi programmi Interreg: “Mare del Nord”, “Francia-Spagna-Andorra”, “Irlanda-Irlanda del Nord-Scozia”, “Italia-Austria”, “Spazio alpino”, “Nord”, “EMR”, “Europa nordoccidentale”, “Croazia-Bosnia Erzegovina-Montenegro”, “Regione balcanico-mediterranea”.

I vincitori delle 5 categorie RegioStars 2021 e il vincitore del premio del pubblico saranno annunciati il 2 dicembre 2021 durante la cerimonia di premiazione a Dubrovnik, Croazia. L’elenco completo dei finalisti è disponibile sul sito della Commissione europea nella sezione dedicata ai Premi RegioStars. Vota il tuo progetto preferito, hai tempo fino al 15 novembre! #Regiostars