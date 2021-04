Regione Abruzzo, 135 milioni contro rischio idrogeologico

L’importo attribuito alla Regione Abruzzo per gli anni 2021-2034 ammonta a 135.232.200 euro, le somme sono destinate alla messa in sicurezza dei territori a rischio idrogeologico, la sicurezza delle strade, dei ponti e dei viadotti e prevedono interventi sulla viabilita’ e i trasporti al fine di ridurre l’inquinamento ambientale degli edifici scolastici e delle altre strutture di proprieta’ del Comune. Prevista quindi la possibilita’ di investire su mezzi sostenibili, progetti di rigenerazione urbana, riconversione energetica e utilizzo fonti rinnovabili. La Giunta ha stabilito che il contributo per l’annualita’ 2021 e 2022, di 4.266.000 euro e 13.746.000 euro è ripartito tra Regione e Comuni: le risorse dell’annualita’ 2021 sono assegnate ai Comuni al 100% dell’intero importo assegnato alla Regione Abruzzo; le risorse dell’annualita’ 2022 attribuiscono 3.500.000 euro (25,46% del totale) alla Regione (Servizio Opere Marittime) e il restante 74,54% viene attribuito ai Comuni.

“Con successivo atto di Giunta, spiega la nota, si prevede la programmazione delle risorse nell’ambito di un Programma pluriennale di interventi per il ciclo 2021-2034, quale atto di programmazione strategica di lungo periodo in cui verranno individuati gli ambiti di intervento, l’entita’ delle risorse destinate ai Comuni e alla Regione (il 70% ai Comuni) e le modalita’ di attuazione, le risorse residue per le annualita’ 2023- 2034 ammontano a 117.220.200 euro”.

“Si tratta di un provvedimento che risponde alle richieste di molte amministrazioni locali di avere a disposizione delle somme al fine di effettuare lavori urgenti in zone soggette al rischio idrogeologico, commenta il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, una delibera che avvicina la Regione ai territori dando risposte alle esigenze sollevate da molti cittadini oltre che dagli amministratori locali”.

Fonte: Regione Abruzzo