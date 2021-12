Regione Marche:  1,6 mln ai Comuni per i libri scolastici gratis

La Regione Marche ha liquidato 1,6 milioni di euro di risorse statali ai Comuni marchigiani, per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo per l’anno scolastico 2021/2022. I beneficiari sono 10.346 nuclei familiari con Isee inferiore o uguale a 10.632 euro; “L’assegnazione è stata effettuata sulla base delle istanze pervenute ai Comuni di residenza e inoltrate dagli stessi, tramite procedura informatica, alla struttura competente della Regione Marche, spiega in una nota l’Assessore all’Istruzione Giorgia Latini. I Comuni che hanno raccolto le richieste dei residenti aventi diritto, saranno chiamati a distribuire alle famiglie degli studenti i contributi richiesti nel più breve tempo possibile, allo scopo di contrastare la dispersione scolastica e di assicurare il sostegno all’istruzione”.