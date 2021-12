Regione Sardegna: stanziati 16 mln per le Unione di Comuni

La Giunta regionale della Sardegna è impegnata a sostenere il rilancio dei territori attraverso l’appoggio concreto ai progetti e agli interventi mirati che concorrono a rafforzarne le specificità, per renderli più attrattivi dal punto di vista sociale, economico e ambientale e favorire la diversificazione economica. I recenti incontri, cui ne seguiranno altri, fanno infatti capo al percorso di co-progettazione che punta all’individuazione di un progetto di sviluppo per il territorio. Nello specifico, per i Comuni oggetto dell’incontro, è previsto uno stanziamento che supera complessivamente i 16 milioni di euro.

“Abbiamo territori con un potenziale di crescita importante che meritano di essere sostenuti con tutte quelle azioni capaci di arrestare l’esodo giovanile e lo spopolamento. Oggi sia apre uno scenario nuovo che ci consentirà d’impegnare ingenti risorse”, spiega l’Assessore del Bilancio Giuseppe Fasolino. “L’obiettivo della Regione è di tracciare una programmazione congiunta che superi le criticità e apra un percorso di idee in grado di rilanciare le politiche di sviluppo locale. Solo attraverso l’ascolto delle esigenze delle Comunità e imprimendo un’accelerazione ai tempi di realizzo degli interventi possiamo garantire il rilancio dei territori”, ha concluso l’esponente della Giunta Solinas.

Di notevole importanza è, in questo senso, anche la misura prevista dalla Finanziaria approvata qualche giorno fa, che istituisce il Fondo progettazioni: 40 milioni per anticipare le spese di progettazione degli Enti locali, utili per far ripartire gli investimenti e creare sviluppo e occupazione. Considerata strategica per lo sviluppo dei territori sarà anche la Cabina di regia per la programmazione unitaria delle politiche di sviluppo coordinata dal Presidente e composta dagli Assessori direttamente competenti dei programmi cofinanziati con risorse europee e dall’Assessore dell’Ambiente responsabile della strategia di sviluppo sostenibile, oltre ai rappresentanti del sistema degli Enti locali e del partenariato economico e sociale.