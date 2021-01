Regione Veneto, approvato bando 2021 sull’imprenditoria femminile

“Avrei voluto, come lo scorso anno, presentare il bando l’8 marzo per sottolineare la figura della donna e della donna imprenditrice nella nostra economia e nel tessuto sociale. Ma la contingenza mi obbliga ad anticipare i tempi perché c’è bisogno di ripartire e immettere nel sistema liquidità e aiutare le nostre imprese”. Così l’Assessore regionale allo Sviluppo economico della Regione Veneto Roberto Marcato motiva la scelta di portare in giunta la delibera che approva il bando per l’anno 2021 finalizzato all’erogazione di contributi in conto capitale alle imprese a prevalente partecipazione femminile per un totale di un milione e mezzo di euro. Si tratta di contributi a fondo perduto per l’acquisto di macchinari, impianti produttivi software, brevetti, licenze, ecc. fino ad un massimo del 40 per cento della spesa sostenuta”.

Fonte: Regione Veneto