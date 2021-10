Regolare l’avvio della prima settima di Green Pass nella Pa

La ricognizione condotta dal Dipartimento della Funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, su un campione di amministrazioni – ministeri, agenzie, Regioni, enti locali, università, ospedali e Asl – segnala un inizio di settimana regolare per la Pubblica amministrazione. Anche per la giornata di oggi la situazione risulta di assoluta tranquillità rispetto alle novità legate all’obbligo di green pass e al ritorno in presenza dei dipendenti pubblici. Alcuni problemi riscontrati venerdì scorso – qualche fila e blocco parziale dei tornelli – sembrano essere stati risolti, anche grazie alla crescente dimestichezza dei lavoratori con i sistemi di lettura del certificato verde.

Il Comune di Milano segnala tutti gli sportelli regolarmente aperti e funzionanti sia sulle sedi centrali, sia su quelle periferiche, a eccezione di due sedi dell’anagrafe interessate da lavori di ristrutturazione. Si ricorda, inoltre, che in molti Comuni diversi dipendenti sono impegnati ai seggi per i turni di ballottaggio per l’elezione dei Sindaci. Gli uffici del Ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, continueranno a monitorare l’andamento della situazione.

Fonte: Ministero per la Pa