REM: presentazione delle domande dal 1° luglio al 31 luglio 2021

​Con il Messaggio n. 2406 del 24 giugno 2021, l’INPS fornisce indicazioni sulla presentazione delle domande relative al Reddito di Emergenza (REM) sulla base delle previsioni del Decreto Sostegni bis (art. 36, D.L. 25 maggio 2021, n. 73).

In apertura del provvedimento, l’Istituto ricorda che:

– il Decreto Sostegni bis riconosce, a fronte di apposita istanza, ulteriori quattro quote di REM per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021;

– i nuclei familiari dovranno essere in possesso, all’atto della domanda, dei requisiti già previsti dal Decreto Sostegni (art. 12, comma 1, D.L. 22 marzo 2021, n. 41), fatta eccezione per il valore del reddito familiare che deve essere riferito al mese di aprile 2021.

Pertanto, l’INPS comunica che la domanda di REM, ai sensi del Decreto Sostegni bis, potrà essere presentata dal 1° luglio al 31 luglio 2021.

Per tutti i dettagli, consulta il Messaggio.