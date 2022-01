Report Deloitte, aumenta l’uso dei device mobili in Italia

Intrattenimento, pagamenti, salute, tutto passa da un dispositivo elettronico e con la pandemia la tendenza si e’ rafforzata, facendo evolvere abitudini e stili di vita. In particolare, spiega il Report della società di consulenza Deloitte, 9 italiani su 10 utilizzano quotidianamente lo smartphone; il 63% degli italiani usa servizi per lo streaming di Video On Demand. Il 73% di chi ha uno smartphone utilizza social media o app di messaging ogni giorno; nell’ultimo anno il 22% degli intervistati ha smesso di usare i social e oltre 4 rispondenti su 5 dichiarano di utilizzare lo smartphone per acquistare prodotti online.

“I device digitali fanno sempre più parte della vita quotidiana degli italiani e la loro importanza è cresciuta con la pandemia ed è destinata ad affermarsi in futuro in ambiti come la salute, il tempo libero e gli acquisti, spiega Francesca Tagliapietra, Partner e Industry Leader TMT di Deloitte. Allo stesso tempo i consumatori digitali sono più attenti all’uso dei dati e hanno un atteggiamento più critico del passato verso i social media, che assorbono una fetta rilevante della loro vita digitale. Da qualunque angolo lo si osservi, lo scenario digitale è in costante evoluzione e continuerà a sorprenderci con novità e cambiamenti destinati a trasformare la vita di tutti noi”, aggiunge il manager.

La diffusione di dispositivi indossabili è in crescita in Italia: se nel 2017 solo il 10% dei rispondenti nel nostro Paese possedeva uno smartwatch, nel 2021 questa percentuale è salita al 25%. Così, nel 2021 in Italia 1 rispondente su 4 possiede uno smartwatch, mentre 1 su 5 ha un braccialetto per il fitness e il principale utilizzatore è la Gen-Z.

Negli ultimi anni si è registrato un incremento costante nella fruizione di contenuti video in streaming: se nel 2018 “solo” il 40% dei rispondenti in Italia dichiarava di fruire di contenuti Streaming Video On Demand (svod), questa percentuale è salita al 63% nel 2021. I risultati mostrano però come l’incremento più rilevante si sia avuto nell’anno di inizio della pandemia, dove la crescita è stata del +13%, contro un aumento del +5% nel 2021.

Nell’ultimo anno, inoltre è cresciuta in modo rilevante la penetrazione dei servizi ‘vod’ tra gli over 65, ad un tasso superiore rispetto al totale della popolazione: anche i meno giovani sono stati conquistati dallo streaming. Oltre 4 rispondenti su 5 invece dichiarano di utilizzare lo smartphone per acquistare un prodotto online, per lo piu’ almeno una volta al mese; anche in questo caso, sono i più giovani quelli che si affidano maggiormente a questo canale: il 93% dei rispondenti tra i 18 e i 24 anni dichiara di acquistare online tramite smartphone, contro il 68% degli over 65.