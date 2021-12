Rete SAI: 3000 posti in più

Considerate le eccezionali esigenze di accoglienza conseguenti alla crisi politica in Afghanistan, ed in base a quanto previsto dalla normativa vigente, è stato deciso l’incremento della dotazione finanziaria del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo. Ciò al fine di aumentare la rete del Sistema di accoglienza e integrazione (Sai) di 3.000 posti in favore dei nuclei familiari dei cittadini afghani evacuati.

La valutazione positiva di una prima tranche di domande di ampliamento, presentate entro il 5 novembre 2021 dagli enti locali appartenenti alla rete Sai, ha dato seguito al finanziamento di 113 progetti per un totale di 2.277 posti. Il secondo finanziamento, a copertura dei rimanenti posti, verrà disposto a conclusione della procedura di valutazione delle domande pervenute entro il 26 novembre 2021.

Fonte: Ministero dell’interno