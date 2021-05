Rifiuti, dal Mite chiarimenti sul pacchetto economia circolare

Sono stati pubblicati sul portale del MiTE due importanti circolari della Direzione generale per l’Economia Circolare. Nel dettaglio si tratta della Circolare del 17 maggio 2021 con i chiarimenti sull’etichettatura ambientale degli imballaggi rispetto al D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e della nota del 14 maggio 2021 con i chiarimenti sulle criticità interpretative ed applicative del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116.

I due documenti sono il frutto delle riunioni interlocutorie con le associazioni di settore e si sono resi necessari per fornire alcuni chiarimenti in ordine alle problematiche sottoposte all’attenzione della Direzione, in riferimento a ciascun articolo segnalato nel corso dei precedenti incontri.

Fonte: Mite