Rifiuti elettronici: il bando 2020 per selezionare i centri di raccolta comunali ammessi ai contributi

Pubblicato il nuovo Bando per l’ammissione e la selezione dei Centri di Raccolta dei RAEE che potranno beneficiare dello speciale Programma di contributi previsto dall’Accordo di Programma ex art. 15 del d.lgs. 49/14 tra ANCI, Centro di Coordinamento RAEE, Produttori di AEE e Aziende della Raccolta (“Fondo 13 Euro/tonnellata premiata” e “Fondo Comunicazione”).

Il Bando si articola in tre Misure. Oltre che per la realizzazione di opere e l’acquisto di beni funzionali all’operatività dei Centri di Raccolta, i Comuni e le Aziende di Gestione, potranno infatti presentare la domanda per richiedere contributi per la realizzazione di nuovi Centri di Raccolta, per progetti di comunicazione locale e per l’attivazione di sistemi per la raccolta continuativa dei RAEE domestici sul territorio.

Le domande di ammissione al contributo dovranno essere predisposte e trasmesse esclusivamente on-line a partire dal 3 giugno 2020 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 31 luglio 2020, compilando l’apposito “Modello di Domanda” disponibile nell’area riservata ai Sottoscrittori del portale del CdC RAEE (www.cdcraee.it), fornendo – unicamente mediante l’applicativo on-line – l’ulteriore documentazione prevista.

Si specifica che per le candidature alla Misura B, sarà necessario preventivamente registrarsi al portale del CdC RAEE.

Tutte le informazioni utili e il testo del Bando sono disponibili sui portali web di ANCI (www.anci.it) e del Centro di Coordinamento RAEE (www.cdcraee.it).

La Segreteria Tecnica del Bando è disponibile ai numeri 06-68009298 – 06-68009257, e agli indirizzo e-mail info@raee.anci.it e pec segreteriatecnicaanciraee@pec.anci.it attivi dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 17.00.

QUI IL BANDO E LA DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Fonte: ANCI-RAEE