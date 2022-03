Rigenerazione urbana, in GU il decreto per i Comuni con meno di 15mila abitanti

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto del Viminale, datato 21 febbraio 2022, con l'”approvazione del modello di istanza, da parte dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, per la richiesta di contributi, nel limite massimo di euro 5.000.000, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2022, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonchè al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale”.