Rigenerazione urbana, proroga al 30 aprile per le richieste di contributi dai piccoli comuni

Proroga al 30 aprile 2022 del termine – prima era il 31 marzo – per la presentazione di richiesta di contributi, previsti dalla Legge di Bilancio 2022 (300 milioni), per progetti di rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, che in forma associata presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti, e i comuni che non risultano beneficiari delle risorse attribuite in precedenza.

Lo prevede una disposizione inserita nel disegno di legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.4 – Sostegni ter, approvato con modifiche dal Senato giovedì scorso.