Rimini: un’anagrafe a portata di clic, ridotti di un terzo i tempi di attesa

Tra le pratiche maggiormente richieste al Comune di Rimini vi sono quelle di cambio di residenza, effettuabili da smartphone o pc: la metà dei 150 certificati anagrafici erogati ogni giorno, vengono rilasciati online mentre, per i cambi di residenza, ben un terzo delle pratiche avviene in digitale.

La rivoluzione digitale che ha interessato i servizi anagrafici ha permesso di ridurre del 30% i tempi di attesa dei cittadini che si prenotano online per recarsi in presenza agli sportelli dell’anagrafe. Nel 2021 sono state 9.829 le pratiche di cambio di residenza registrate dall’anagrafe del Comune di Rimini e da quando è stata avviata la sperimentazione della richiesta on line, sono già un terzo le pratiche di richiesta di cambio di residenza rilasciate via smartphone o via web.

Prossimo obiettivo, potenziare e far conoscere le grandi opportunità offerte dalla carta di identità elettronica che consente a tutti i cittadini di accedere a diversi tipi di certificati e servizi on line, e che può essere utilizzata anche come dispositivo di firma elettronica avanzata (FEA) per firmare documenti elettronici. Uno strumento, la carta di identità elettronica (CIE) complementare allo Spid, utilizzati in modo sinergico entrambi possono contribuire in modo determinante al rilancio del processo di trasformazione digitale della pubblica amministrazione.

A confermarlo i numeri: nel 2021 sono state 20.527 le carte di identità rilasciate dal Comune di Rimini, di queste ben 19.687 sono state quelle elettroniche (CIE), mentre solo 840 quelle cartacee.

“Il Comune di Rimini, commenta l’Assessore ai Servizi civici Francesco Bragagni, siamo stati fra i primi comuni in Italia ad aver attivato una procedura semplificata che consenta ai cittadini di effettuare il cambio di residenza on line e inviare tutta la documentazione necessaria senza doversi recare allo sportello dell’anagrafe. Questo comporta notevoli vantaggi sia per gli utenti che per l’organizzazione degli uffici e i tempi di lavorazione delle pratiche, un insieme di azioni su più livelli che ha come obiettivo quello di semplificare la vita dei cittadini.”