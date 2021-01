Rinnovata Bologna Welcome: gestirà il turismo dell’area metropolitana

Bologna Welcome per il triennio 2021-2023 avrà il compito di gestire le attività di accoglienza turistica e promozione del settore. Il rinnovo della convenzione è stato firmato dalla Destinazione turistica Bologna metropolitana, negli ultimi anni Bologna si è affermata come meta turistica internazionale grazie alla stretta collaborazione tra la parte pubblica (Comune di Bologna, Città metropolitana e Camera di Commercio), i soggetti privati e le diverse parti del territorio metropolitano, rappresentate e coinvolte grazie ai Tavoli territoriali dell’Appennino, della Pianura e del Circondario Imolese. Ed è questa la compagine che ha stilato le Linee di Indirizzo pluriennali 2021- 2023 oltre a siglare la proroga della Convenzione turistica con la Provincia di Modena per la promozione congiunta della motoristica, del turismo bianco e dei grandi eventi.

La pianificazione del 2021 è in corso, e numerose sono le azioni progettate per rinnovare l’offerta e far percepire ai turisti quanto Bologna sia organizzata, programmata e facile da fruire. Da una parte, questa campagna promuoverà la riscoperta di Bologna in quanto Città d’Arte, puntando a un turismo di prossimità e domestico, in stretto coordinamento con la campagna triennale di promozione della cultura di Regione Emilia-Romagna e, accanto alla dimensione culturale, l’altro fuoco della campagna sarà il Verde. Verrà ripetuta l’esperienza di successo di “Crinali” e ci sarà la consacrazione dei cammini a partire da Via della Lana e della Seta, Via degli Dei, Piccola Cassia e Via Mater Dei. Sarà anche l’anno del lancio della Ciclovia del Sole che arricchirà l’offerta cicloturistica di Bologna e della sua pianura, Imola e il suo circondario verranno portati alla ribalta per l’offerta straordinaria di luoghi ed esperienze sostenibili a partire dai borghi di Dozza e Castel San Pietro, percorsi cicloturistici, attrattori naturali come il Parco della Vena di Gesso Romagnola. Tutto questo sarà raccontato grazie a eXtraBo, il Punto informativo dedicato all’outdoor dell’area metropolitana di Bologna, che diventerà il palcoscenico su cui il territorio metropolitano metterà in scena la ricca offerta di paesaggi, persone, prodotti, cultura.

Il ritorno degli eventi vedrà anche la ripartenza del settore MICE (Meetings, Incentives, Conferences and Exhibitions) e del turismo business, che avrà ricadute in termini economici e di nuova imprenditorialità. Il progetto sarà ulteriormente rafforzato dalle nuove infrastrutture tecnologiche: il sito web di Bologna Welcome e la nuova web app “MyBologna”, consultabile all’indirizzo app.bolognawelcome.com. Info: Turismo – Home Page (cittametropolitana.bo.it) https://www.bolognawelcome.com/it

Fonte: città metropolitana di Bologna