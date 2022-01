Ripam: concorso per 2.293 unità di personale non dirigenziale dell’Area II

Sul sito del dipartimento per l’Amministrazione Generale per le Politiche del Personale dell’Amministrazione Civile e per le Risorse Strumentali e Finanziarie del Ministero dell’interno sono pubblicate le informazioni sul concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto nell’ambito del Progetto Ripam, per la copertura di complessivi 2.293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della presidenza del Consiglio dei ministri, del ministero dell’Economia e delle Finanze, del ministero dell’Interno, del ministero della Cultura e dell’Avvocatura dello Stato.

Fonte: Ministero dell’interno