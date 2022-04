Riscossione Imu Enti Locali, obbligatoria l’iscrizione all’Albo Concessionari

Albo dei gestori per l’accertamento e la riscossione delle entrate degli enti locali, anche se provvisoria, è un requisito indispensabile per l’affidamento dei servizi di accertamento e recupero tributario, ed è obbligatoria per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche all’accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società partecipate.

L’Anac è stata chiamata dalla società Step – Servizi e tecnologie Enti Pubblici srl – a esprimere un parere di precontenzioso sull’affidamento a favore di un’altra impresa, la Finanza Locale Partnership, del servizio di accertamento e recupero dell’Imu sulle aree edificabili del comune di Santa Teresa di Gallura, in Sardegna, e di difesa in caso di ricorsi. L’impresa che si è aggiudicata l’appalto risulterebbe priva dell’iscrizione all’albo dei concessionari. La centrale unica di committenza – Unione dei comuni Alta Gallura ha replicato alle contestazioni spiegando che non ci fossero elementi sufficienti per poter prevedere nel bando alcuna esclusione apriori nei confronti dei soggetti non ancora provvisoriamente iscritti all’albo, fermo restando che tale circostanza, se ritenuta rilevante, potrà eventualmente essere presa in esame.