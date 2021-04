Risoluzione della Camera: sostenere rinegoziazione del debito degli Enti locali

“Consentire e sostenere la rinegoziazione del debito per Regioni e Province autonome”. E’ uno degli impegni previsti dalla risoluzione di maggioranza al Def alla Camera, la cui bozza è stata presa in visione dall’agenzia Public Policy. La risoluzione punta poi a impegnare l’Esecutivo a sostenere “la sterilizzazione, per l’anno 2021, del Fondo anticipazione liquidità ai fini del calcolo del risultati di amministrazione utilizzabile per liberare spazi di spesa a favore delle politiche di sostegno delle imprese e per gli investimenti, ponendo altresì in essere interventi di semplificazione per i Comuni, con particolare riferimento alle regole finanziarie”.