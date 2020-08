“Ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° giugno – 31 dicembre 2020 il tasso di riferimento e’ pari allo 0 per cento”.

È quanto si legge nel comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze sul saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.191 del 31 luglio.